Regionale radiozenders komen er samen niet uit

REGIO • Regionale radiozenders A-FM en Oké FM verschillen teveel van visie om onder één vlag verder te gaan in de nieuwe gemeente Altena.

Tot die conclusie is burgemeester Fons Naterop gekomen na een gesprek tussen de twee omroepbesturen.

A-FM wil graag stap voor stap toewerken naar één grote streekomroep, terwijl Oké FM juist inzet op een verzorgingsgebied van 100.000 inwoners, een aantal dat voor regionale omroepen nodig is om levensvatbaar te blijven. Altena telt straks 55.000 potentiële luisteraars, maar Oké FM is ook al actief in de Bommelerwaard.

Voor 1 september moeten de zenders een aanvraag indienen bij het Commissariaat voor de Media, maar het is de nieuwe gemeenteraad die uiteindelijk besluit in welke vorm de zenders blijven bestaan. Naterop stelt dan ook voor om het onderwerp te agenderen voor de fusieraad, de gezamenlijke vergadering van de drie gemeenteraden.

De burgemeester reageerde met zijn uitleg op vragen AltenaLokaal. "Wij als lokale partij vinden het van groot belang dat dit medium ook in de toekomst in ons gebied er is en we zelfs willen investeren om dit medium nog beter in te kunnen zetten en te benutten voor onze inwoners", laat de partij weten.

"AltenaLokaal zegt niet dat er gekozen moet worden voor één zender, maar vindt het belangrijker dat we eerst als raden een ontwerp maken voor wat we nodig hebben in de toekomst. De zender die het dichts bij die vraag vanuit de gemeenschap komt maakt wat AltenaLokaal betreft dan ook de grootste kans om gesteund te worden als regionale zender."