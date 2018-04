Bewoners Veldstraat: 'Staak plannen huisvesting arbeidsmigranten'

WIJK EN AALBURG • Bewoners van de Veldstraat in Wijk en Aalburg willen dat het nieuwe beleid voor de huisvesting van arbeidsmigranten niet alleen door de Aalburgse raad gedragen wordt, maar door heel politiek Altena.

Inspreker Wilfried Verboom riep de Aalburgse gemeenteraad dinsdagavond zelfs op het college te vragen de planvorming te staken, zolang er geen breed gedragen beleid is. "Pas daarna kan er gekeken worden naar eventueel geschikte locaties voor de huisvesting van arbeidsmigranten", aldus Verboom, die verder aangaf dat zijn vertrouwen in de overheid een flinke knauw heeft gekregen.

Gesprek

"Dat vertrouwen zou terug gewonnen kunnen worden door een open en prettig gesprek met het college." Die afspraak tussen wethouder Wijnand van der Hoeven en het bewonerscollectief Veldstraat staat inmiddels.

Van der Hoeven benadrukte in de raadszaal nog maar eens met wat voor complexe materie hij te maken heeft. "Er is geen universele oplossing." Tegelijkertijd refereerde hij bij zijn uitleg naar de bijbel. "Daar komt het woord 'herbergzaamheid' in voor. Dat heb ik van huis uit meegekregen en daar moet ik wat mee doen."

Toen hij zijn betoog over de 'menselijke maat' en migranten in het algemeen wilde voortzetten, greep Shah Shiekkariem van AltenaLokaal in. Het onderwerp stond per slot van rekening niet op de agenda, maar hij en ook Arno Bouman van het CDA kregen aan het einde van de vergadering toch de gelegenheid om wat over het onderwerp te zeggen.

Emotie

Bouman had zich gestoord aan de verwijzing naar de bijbel. "Laten we deze discussie niet op basis van emotie voeren. Het is al complex genoeg." Daar reageerde Kees Noorloos (BAB) weer op. "De wethouder is ook mens en iedereen mag een mening hebben. Dan zijn dit de minst slechte bewoordingen."

AltenaLokaal en CDA gaven verder aan graag mee te denken met de wethouder. Herman van Krieken vroeg zich af of het beleid niet beter op landelijk niveau gemaakt kan worden. "Nu gaat iedere gemeente zelf het wiel uitvinden, maar dat is nog niet zo gemakkelijk", aldus het raadslid van Progressief Altena.