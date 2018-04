'Techniek Talentjes' aan de slag op Het Willem

WIJK EN AALBURG • Het Willem van Oranje College in Wijk en Aalburg is dinsdag gestart met de pilot Techniek Talentjes, een lessenserie voor basisschoolleerlingen, die affiniteit hebben met techniek.

In november 2017 is Het Willem een samenwerking gestart met basisschool De Hoeksteen uit Wijk en Aalburg. "Samen met hen heeft onze pilot de afgelopen maanden vorm en inhoud gekregen", vertelt Lida Spuijbroek, directeur op het Willem van Oranje College.

"Concreet: aan 58 leerlingen uit groep 7 en aan hun ouders is voorlichting gegeven over de pilot Techniek Talentjes. Maar liefst 32 leerlingen, waarvan de helft meisjes, hebben zich na de informatiemiddag en - avond opgegeven voor de intake. Na de screening wilden we ruimte geven aan twee groepen van ongeveer veertien leerlingen om op het Willem van Oranje College ongeveer 30 dinsdagmiddagen bezig te zijn met techniek in de breedste zin van het woord. De lessen lopen door tot april volgend jaar, dus tot de tweede helft van het volgende schooljaar, als de leerlingen inmiddels in groep 8 zitten."

De lessen zijn geen veredelde knutsellessen, benadrukt ze. "Leerlingen leren en ervaren dat overal in de wereld om ons heen techniek te vinden is."

In het hele land wordt veel gedaan voor basisschoolleerlingen die op cognitief gebied zich onderscheiden, maar niets of heel weinig voor het slimme en handige technische kind, vervolgt Spuijbroek.

Schreeuwen om personeel

"De bedrijven schreeuwen om technisch geschoold personeel in alle niveaus. De overheid spreekt erover om de techniek aantrekkelijk te maken, ook voor meisjes. Er is zelfs sprake van een forse financiële investering voor technische VO-scholen. De realiteit is dat de techniek nog steeds een slecht imago heeft. De realiteit is ook dat bijna al onze technische leerlingen een baan hebben of baangarantie hebben als ze van school af gaan. Ze zijn dus al benaderd door een bedrijf, terwijl ze nog bij ons op school zitten en werken daar vaak al enige uren in de week."

Als de pilot succesvol, is dan wordt de pilot ook aan andere basisscholen uit de regio aangeboden. In april 2019 kunnen dan nieuwe groepen starten met hetzelfde concept.