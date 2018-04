Renovatie en onderhoud aan gymzaal Tulpstraat vallen af

WIJK EN AALBURG • De Aalburgse gemeenteraad voelt weinig voor renovatie of onderhoud van de gymzaal aan de Tulpstraat in Wijk en Aalburg.

Ook het pand slopen en vervolgens nieuw bouwen kan op weinig enthousiasme rekenen. In de raadszaal sprak de Aalburgse politiek dinsdag een voorzichtige voorkeur uit voor scenario's 6 en 7, oftewel verhuizing van de Henri Dunantschool naar het Willem van Oranje College met d'Alburcht als gymzaal en nieuwbouw van zowel de school als de gymzaal.

De laatste optie geniet de voorkeur van Roel Hoogendoorn, directeur van Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena (SOOLvA), waar ook de Henri Dunant onder valt. "Over 60 jaar bezien is nieuwbouw van de school en de sportzaal de meest voordelig optie", hield Hoogendoorn de raadsleden dinsdagavond voor. "Wij zijn nog altijd faliekant tegen sluiting van de gymzaal."

Niet dat de partijen zich erg expliciet uitspraken voor nieuwbouw of verhuizing. Alleen Kees Noorloos van de BAB gaf duidelijk aan dat zijn partij voor optie 7 kiest. "Als we het doen moeten we het goed doen."

De SGP constateerde dat ook scenario 4, sluiting van de gymzaal aan de Tulpstraat en verhuizing van de gebruikers naar d'Alburcht, wat de partij nog niet helemaal van tafel is. "Wij willen indikken op het gemeentelijk vastgoed, geen lapmiddelen en een duurzame oplossing. Aan die criteria voldoet dit scenario ook", aldus fractievoorzitter Corné van Gammeren.

Toekomst

Shah Sheikkariem van AltenaLokaal voelt wel wat voor nieuwbouw, maar hij wil vooral kijken naar wat de behoeften van het onderwijs in de toekomst zijn. "Eventueel kunnen we de nieuwe gemeenteraad een besluit over dit dossier laten nemen."

Herman van Krieken (Progressief Altena) betoogde dat het integraal huisvestingsplan (IHP), met daarin alle cijfers met betrekking tot onderwijshuisvesting in de gemeente, de sleutel is tot een afgewogen keuze voor een scenario.

Het IHP komt in september in de gemeenteraad, maar het college wil volgende maand al met een verder uitgewerkt voorstel voor de Tulpstraat komen. Geen definitief voorstel, zo bleek uit de toelichting van wethouder Arie van Loon. "We kunnen nu alvast een aantal scenario's afstrepen en voor de time being een besluit nemen. Als het huisvestingsplan er in het najaar is, kunnen we daadwerkelijk een besluit nemen."

Tegelijkertijd met het IHP speelt de al vastgestelde verordening onderwijshuisvesting, waarin de voorwaarden zijn opgenomen wanneer een school recht heeft op nieuwbouw. Dat recht geldt bijvoorbeeld als er in de buurt geen alternatief is. "Daarom is ook verhuizing van de Henri Dunant naar het Willem van Oranje College opgenomen", luidt de uitleg van onderwijswethouder Cees Schreuders.

WIK

Om de discussie nog wat ingewikkelder te maken, kwam gymvereniging WIK nog met een nieuw scenario op de proppen. Volgens inspreekster Jojanneke van Dalen is de gemeenteraad niet juist geïnformeerd over de bezettingsgraad van d'Alburcht, die volgens WIK 'bomvol' zit, waardoor de vereniging onvoldoende haar activiteiten kan ontplooien.

Van Dalen pleitte daarom voor de aanbouw van een turnsportfaciliteit aan d'Alburcht. Een wens die ze al eerder bekend heeft gemaakt aan het gemeentebestuur, maar die niet is opgenomen in de lijst van in totaal acht mogelijkheden. "Blijkbaar hadden we toen harder moeten roepen. We hebben het gevoel dat dit onze laatste kans is om onze wens kenbaar te maken."

CDA'er Arno Bouman wilde daarop de toezegging van wethouder Van Loon dat deze optie alsnog bekeken wordt. "Dit scenario wordt zeker geniet afgeserveerd, maar ik wacht op input van het bestuur van d'Alburcht. Die gaat hier een ei over leggen", antwoordde Van Loon.

Tom Oostra