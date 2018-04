Jarig AFC stelt zich telkens nieuwe doelen

ANDEL • Andels Fanfare Corps pakt de viering van het 25e lustrum groots aan met concerten, een boek en een speciaal gecomponeerd muziekstuk.

Volgens Wikipedia én volgens de overlevering is Andels Fanfare Corps (AFC) vermoedelijk ontstaan uit een zangclub en is de muziekvereniging officieel opgericht op 23 april 1893. Dat AFC deel uitmaakt van de online encyclopedie zegt genoeg over de reputatie die het in het 125-jarig bestaan heeft weten op te bouwen.

Concertafdeling

Met name onder leiding van dirigenten Hans Klerx (van 1969-1981) en Danny Oosterman (van 1983-2015) wist het korps te schitteren in de concertafdeling en was het orkest een van de best presterende groep muzikanten van het Land van Heusden en Altena. Dit succes eiste wel zijn toewijding van de leden van AFC, herinneren Hanne van Zanten, tegenwoordig voorzitter, en huidig penningmeester Jaap van Herwijnen zich. Maar de hoeveelheid repetities - bijvoorbeeld in de aanloop naar een belangrijk concours - werd niet als belastend gezien, vertelt Jaap. "Als mij vader en broer een hele zaterdag aan het repeteren waren bij het korps vonden wij dat normaal. Je groeit er mee op."

Zo rolde hij ruim twintig jaar geleden zelf het slagwerk in, Hanne speelt bijna 30 jaar hoorn. "Die verenigingscultuur wordt van generatie op generatie doorgegeven. Dat begint al in het jeugdorkerst." Jaap knikt. "Muziek maken deed je niet alleen voor de lol. Er werd duidelijk uitgelegd wat er nodig is om bepaalde prestaties te halen. Zonder dat het pusherig werd, overigens. Het is ook leuk om ergens naartoe te werken."

Hanne en Jaap praten hier en daar in de verleden tijd, want AFC speelt niet meer in de concertafdeling, maar een treetje lager, in de eerste afdeling. In 2009 ging het korps voor het laatst op concours en speelde het in Enschede voor een praktisch lege zaal.

"Drie jaar geleden, toen we opnieuw op concours moesten, hebben we de balans opgemaakt en ons de vraag gesteld of we dit nog wel willen", vertelt Hanne. "Niet alleen het aantal toeschouwers speelde daarbij een rol, maar ook de financiën. Musiceren tijdens een concours in de concertafdeling kost veel geld, want er wordt gekeken naar het totaalplaatje, waardoor je ook zangers, een pianist of een harpist moet inhuren. We hebben toen besloten dat we ons geld voor andere doeleinden willen inzetten."

ONFK

Het vuur bij de Andelse muzikanten wordt tegenwoordig aangewakkerd door de Open Nederlandse Fanfare Kampioenschappen (ONFK), waarbij verenigingen binnen dezelfde klasse tegen elkaar strijden. "We spelen allemaal hetzelfde stuk en de zaal zit helemaal vol met familie en vrienden die de muzikanten komen steunen", vertellen de voorzitter en de penningmeester glunderend. "Heel anders dan bij een concours."

AFC is al twee keer tweede geworden bij het ONFK en houdt er ook voor de rest van het jaar een uitdagend programma op na. "Je moet elke keer doelen stellen", merkt Jaap op. "Dan weet je waarvoor je het doet." Vaste nummers zijn het nieuwjaarsconcert, Koningsdag en de Aelse Dag, maar ook projecten als Vita Aeterna, Music Ael, de provinciale herdenking van Brabantse gesneuvelde militairen en verzetsstrijders in Waalre verschijnen op de agenda.

Jubileumprogramma

Dit jaar komt daar het jubileumprogramma bij. Op zaterdag 21 april wacht het eerste jubileumconcert met een mars, een concourswerk en popnummers als 'Uptown Funk'. Tommie Christiaan zingt tijdens deze avond. Het jeugdorkest trapt 's middags samen met zangeres Lieke Schouten af met pop- en musicalwerk en hiervoor krijgen alle Andels basisschoolleerlingen een uitnodiging. 23 april, op de officiële oprichtingsdatum, is er een jubileumreceptie en in het najaar volgt nog een concert én de presentatie van het jubileumboek, waarvoor nog tot 1 mei ingeschreven kan worden via info@andelsfanfarecorps.nl voor een prijs van 29,95 euro (daarna 34,95 euro).

Ook werkt een componist aan een bijzonder muziekstuk, gebaseerd op Jan Klaassen. Kaarten voor 21 april kosten 10 euro per stuk en zijn verkrijgbaar via info@andelsfanfarecorps.nl en bij Drogisterij Verbeek en Spar Baart in Andel. Het feest vindt overigens plaats in een loods aan de Julianastraat 14.

"In het Andels Feest Centrum", benadrukt Hanne met een knipoog. Toevallig ook met de afkorting 'AFC'.

Tom Oostra