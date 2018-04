If they hear you, they hunt you. Vanaf 12 april a.s. brengt Universal Pictures Netherlands de film A QUIET PLACE uit in de bioscopen. Een spannende film geregisseerd door John Krasinski met Emily Blunt in de hoofdrol.

In de nieuwe thriller A Quiet probeert een familie in stilte te overleven terwijl ze bedreigd worden door mysterieuze wezens die afkomen op geluid. Als ze je horen, zullen ze op je jagen. De ouders worden gespeeld door Emily Blunt (The Girl on the Train) en John Krasinski (13 Hours). Noah Jupe speelt hun zoon en Millicent Simmonds hun dochter. A Quiet Place is geregisseerd door John Krasinski. Naar een scenario van Bryan Woods & Scott Beck en John Krasinski.

A QUIET PLACE draait vanaf 12 april in de biosocoop.

www.AQuietPlace.nl

Om kaarten te winnen kunt u tot 18 april bellen met 0909-5010581, toets 3.