Vierde editie Beursvloer Altena afgelast

REGIO • De Beursvloer Altena die gepland stond voor aanstaande donderdag 12 april in De Werf in Woudrichem gaat niet door.

Het gebrek aan vrijwilligers uit het maatschappelijk veld is de reden van de afgelasting, zo laat voorzitter Kees Braat weten. Dat betekent dat er in 2018 geen beursvloer meer georganiseerd wordt.

"De drie gemeenten hebben altijd hun volledige medewerking aan de beursvloer gegeven", legt Braat uit. "Vanuit iedere gemeente was een ambtenaar in de organisatie vertegenwoordigd. Burgemeesters en wethouders gaven acte de présence. De opzet was om van de beursvloer een volledig maatschappelijk evenement te maken. We zijn er echter niet in geslaagd om nieuwe vrijwilligers aan ons te binden. Misschien dat we in de nieuwe gemeente Altena in 2019 een doorstart kunnen maken."

Hartenbrigade

Het beperkte batig saldo is overeenkomstig de statuten geschonken aan de Hartenbrigade, onderdeel van Trema Welzijn in Nieuwendijk.

De beursvloer werd in 2015 voor het eerst georganiseerd in De Lemmenskamp in Woudrichem. In 2016 was het evenement te gast op Fort Altena en in 2017 bij Autobedrijf Van Rijswijk in Veen.