Burgemeester De Boer in het gips door gescheurde kuitspier

WERKENDAM • Burgemeester Yves de Boer van Werkendam is de komende weken, zoals hij het zelf op Twitter uitdrukte, 'wat minder mobiel', omdat hij met zijn rechterbeen in het gips zit vanwege een gescheurde kuitspier.

Het gips dat er nu omheen zit is bedoeld om de pees en de spier weer aan elkaar te laten groeien. De Boer gaat volgende week donderdag naar het ziekenhuis voor loopgips en hoopt met behulp van een fysiotherapeut snel met zijn revalidatie te kunnen starten. Tot die tijd verplaatst hij zich met een rolstoel en krukken.

Onhandig

"Onhandig", aldus de burgemeester. "Maar het maakt het werk niet onmogelijk."

Dinsdagavond is hij dan ook gewoon van de partij tijdens de raadsvergadering.

Al met al is hij in het gunstigste geval zo'n twee tot drie maanden zoet met zijn blessure. Hij is optimistisch over zijn herstel. "In het openbaar bestuur moet je er altijd voor zorgen dat het glas half vol is."

De komende drie weken wat minder mobiel helaas. ?? pic.twitter.com/TxvDaSLYw3 — Yves de Boer (@YvesdeBoer) 7 april 2018