Opnieuw gouden Green Key voor Biesbosch MuseumEiland

WERKENDAM • Het Biesbosch MuseumEiland in Werkendam heeft net als in 2017 ook voor 2018 en 2019 weer de gouden Green Key gekregen.

Green Key is een bekend internationaal keurmerk voor duurzame bedrijven in de toerisme- en vrijetijdsbranche. Aan dit keurmerk kunnen bezoekers zien dat een bedrijf er alles aan doet om de druk van de onderneming op natuur en milieu te minimaliseren. Daarmee gaat men net een stap verder dan de normale wet- en regelgeving vereist.

Het Biesbosch MuseumEiland doet bijvoorbeeld aan zelfzuivering van afvalwater via een wilgenfilter. Er wordt gebruik gemaakt van energiebesparende verlichting, rivierwaterkoeling en elektrisch aangedreven fluisterboten. De catering maakt gebruik van energiezuinige apparatuur en ook wordt de lokale economie gesteund door het gebruik van biologische streekproducten.

Green Key is onderdeel van de Foundation for Environmental Education FEE. Dit is een wereldwijde organisatie met leden in meer dan zestig landen. Het Green Key-certificaat kent drie niveaus: brons, zilver en goud. Hoe meer milieumaatregelen zijn doorgevoerd, hoe hoger het 'milieuvriendelijke' niveau.

http://www.greenkey.nl