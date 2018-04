Wandeling 'Verlies en verder'

WIJK EN AALBURG • Verlies- en rouwbegeleider Rijma de Ruiter en uitvaartverzorger Corine de Jong organiseren donderdagavond 12 april een wandeling, waarbij aandacht is voor het omgaan met verlies.

Tijdens de wandeling krijgen deelnemers overdenkingen mee voor onderweg en zal iets worden verteld over het thema. De wandeling zal niet langer dan 5 à 6 kilometer zijn, voor koffie en thee wordt gezorgd. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.

Startlocatie is de Kromme Nol, waar om 19:00 uur verzameld wordt. Vragen en aanmelden kan bij Rijma de Ruiter via info@verliesenherstel.nl of 06-25463729 en bij Corine de Jong via info@corinedejonguitvaart.nl en 06-26927051.