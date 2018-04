CBS Waardhuizen vult stakingsdag op ludieke wijze in

WAARDHUIZEN • De deuren van CBS Waardhuizen mogen vrijdag tijdens de landelijke stakingsdag in het onderwijs dan gewoon geopend zijn, de school heeft besloten om op een ludieke manier aandacht te vragen voor de problemen in het onderwijs.

"We willen met de kinderen graag iets terug doen voor de samenleving", zegt Hennie Schermers, directeur van de school.

Levensles

"Voor mensen die het financieel moeilijk hebben en voor organisaties die met alleen vrijwilligers werken. Geen rekenen, taal en schrijven deze dag, maar wel een belangrijke levensles die de leerlingen wellicht nooit meer vergeten."

De kinderen van groep 1 tot en met 3 gaat naar de kinderboerderij in Werkendam. Ze mogen daar helpen met vegen, harken, dieren verzorgen en schoonmaken.

Groep 4 tot en met 8 gaat zich inzetten voor de Voedselbank Altena. Ze gaan naar de boerderij van de familie Van Daalen in Uitwijk, waar ze in de grote schuur aardappels, wortels en rode bietjes mogen rapen. Deze mogen in de vrachtwagen van de voedselbank geladen worden en vervolgens gaan de kinderen en ouders mee naar het uitdeelpunt in Sleeuwijk, waar de vrachtwagen gelost gaat worden en er een uitleg en rondleiding is.