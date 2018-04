Veel ideeën voor wandelgebied Eethen

EETHEN • De vijf hectare grond, die de gemeente Aalburg nabij het GDC-complex en tussen de Nieuwe Steeg en de Molensteeg in Eethen heeft liggen, moet een mooi recreatief en educatief wandel- en verblijfgebied voor jong en oud worden.

Dat was de gemene deler tijdens een meedenkavond voor de inwoners van het dorp Eethen in de kantine van de voetbalclub.

De aanwezige Eethenaren bleken vol plannen te zitten. Natuur en recreatie moeten samengaan, vonden de aanwezigen. Benadrukt werd dat er veel groen in het park moest komen. Veel suggesties kwamen voorbij. Van kabouterpad tot skeelerbaan en van blotevoetenpad tot vrije uitloop voor honden, tot 'de jeugd moet er kunnen struinen en moet er natuurlijk kunnen spelen'.

Visplek

Maar in het gebied zijn een visplek, een vijver, een speelbos, stapstenen, uitkijkpunten, zitbankjes, lage en hoge bomen, trimparcours, buitenfitness ook van harte welkom. Het gebied moet ook voldoende planten herbergen om er van te kunnen genieten. Uiteraard alles toegankelijk voor rolstoelgebruikers en kinderwagens.

Voorstellen werden gedaan om de wandelroutes door het nieuw aan te leggen park en de bestaande routes rond en door het dorp Eethen te koppelen. Een route langs historische punten zou ook een een pré kunnen zijn. Een route via De Langen Bruggert en het park van de familie Spoor dat dan weer aansluit op andere routes werd ook als een idee gelanceerd.

Inventariseren

De gemeente Aalburg gaat samen met Buro Lubbers alle gedachten inventariseren en in plannen gieten. Deze uitwerkingen zullen tijdens een volgende workshop met de inwoners van Eethen worden besproken.

Wethouder Pim Bouman was verheugd over de inbreng van de Eethenaren. "Het is een unieke kans voor de inwoners om samen iets te maken wat meer is dan een simpele wandelroute."