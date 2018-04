Hankse Wilgenhoek rent voor het circus

HANK • Openbare basisschool de Wilgenhoek hield vrijdagmorgen een sponsorloop om zo geld in te zamelen voor hun 40-jarig jubileumfeest op 24 mei. Die dag mogen alle kinderen meedoen in een speciale circusvoorstelling op de school.

De kinderen die als laatsten het kleurrijke spandoek bij de finish passeren hijgen nog wat na, als directeur Nadia Verhoeff de cheque met de opbrengst al in ontvangst mag nemen. De 71 leerlingen wisten met hun sportieve inspanningen maar liefst 1584 euro in te zamelen. Verhoeff is vooral trots op haar leerlingen. Ze werkt al sinds 2000 op de school, eerst als leerkracht maar sinds zeven jaar als directeur.

"We gaan ons jubileum vieren met een bijzondere circusvoorstelling door de eigen leerlingen. Ouders mogen allemaal komen kijken. We zijn maar een kleine school en wilden de bijdrage niet zomaar aan alle ouders vragen, daarom kozen we voor de sponsorloop." Naast directeur van de Wilgenhoek is Verhoeff ook directeur van de Burgemeester Verschoorschool in Sleeuwijk. Op de school in Hank werken acht leerkrachten.

Flexibel

De Wilgenhoek is de kleinste basisschool in Hank, maar onderscheidt zich duidelijk door een ander onderwijsconcept. Toverwoord daarbij is 'flexibel': zowel de schooltijden zijn flexibel, evenals de aangeboden lesstof. "De school is open vanaf 08:00 tot 16:00 uur, ouders mogen kiezen hoe laat de kinderen les krijgen, de vaste ochtend les is van 08:30 tot 12:00 uur, dan zijn alle kinderen op school. In de middag kunnen ouders per dag kiezen hoe laat de kinderen vrij zijn. Die keuze mag eventueel na een half jaar gewijzigd worden door de ouders", zo vertelt een bevlogen Verhoeff .

Door de flexibele schooltijden is op de school ook gekozen voor een flexibel lessysteem, waarin de weektaak centraal staat. De kinderen zijn verdeeld over drie groepen; onderbouw, middenbouw en bovenbouw.

"Kinderen moeten zo goed leren plannen, maar zijn zo ook eigenaar van hun eigen ontwikkeling. Elk kind leert op zin eigen manier en door niet meer in groepen te denken is meer differentiatie mogelijk. We gaan altijd uit van het niveau van het kind. We voeren ook geen traditionele oudergesprekken meer bij de rapporten, maar een gesprek met ouders, leerling en leerkracht." Het onderwijsconcept is vijf jaar geleden succesvol ingevoerd en directeur Verhoeff ziet een stijgende lijn in het leerlingenaantal. "We zijn als school heel actief bezig met de onderwijsmethode, ons concept spreekt ouders aan en is uniek in deze regio. Al kunnen we nog geen flexibele vakanties in voeren."

Het onderwijsconcept vraagt ook van leerkrachten flexibiliteit, terwijl net als elders in het onderwijs de werkdruk op de school hoog is.

Stakingsdag

Komende vrijdag is de Wilgenhoek gesloten, de school doet mee aan de landelijke onderwijsstaking. Net als de andere, openbare scholen in de regio van SOOLvA. "We zijn blij dat het bestuur achter ons staat. We willen niets liever dan mooi onderwijs geven, maar dat kan niet als je altijd op je tandvlees moet lopen".

Hannie Visser-Kieboom