Werkendam en Sleeuwijk maken mogelijk weer ruimte voor Merwede

WERKENDAM/SLEEUWIJK • Werkendam en Sleeuwijk worden genoemd als locaties waar mogelijk opnieuw maatregelen tegen hoogwater moeten worden genomen.

Een nevengeul voorbij het gemaal richting de Beatrixhaven en verdere verdieping van de Groesplaat maken onderdeel uit van een lijst met ruim 25 mogelijkheden - van pakweg Lobith tot Sliedrecht - die in kaart gebracht zijn om de rivier meer ruimte te geven.

Ook al worden eventuele maatregelen pas tussen 2029 en 2032 uitgevoerd, wethouder Machiel de Gelder vond het wél nodig om hierover de Werkendamse gemeenteraadsleden in te lichten. "Aan de ene kant kwam de mededeling onverwacht. Aan de andere kant wist ik wel dat een geul bij Werkendam en Sleeuwijk ergens genoteerd stond. Bij de zoektocht naar een alternatief voor de dijkverlegging tussen Werkendam en Sleeuwijk in 2016 waren we immers zelf bij deze oplossing uitgekomen."

Nu de nevengeul bij Varik/Heesselt in januari is afgeblazen wordt binnen het landelijke Deltaprogramma gezocht naar andere locaties. Dat Werkendam na de uitvoering van de plannen voor Ruimte voor de Rivier in de Noordwaard wederom genoemd wordt is volgens De Gelder wel te verklaren. "Werkendam is een van de grootste knelpunten in het rivierengebied."

Een na duurste variant

Toch is het allerminst zeker dat deltacommissaris Wim Kuijken zijn ogen daadwerkelijk op Werkendam en Sleeuwijk laat vallen. "Het is de op een na duurste variant en het speelt ook mee dat bij Gorinchem een nieuwe brug wordt aangelegd. Zonder pijlers, waardoor dus weer meer ruimte voor het water ontstaat. Daarnaast speelt geld natuurlijk een rol. Normaal gesproken betaalt het Rijk dergelijke plannen, nu is bepaald dat ook de regio mee moet betalen. Bij elkaar is het een vrij complex geheel."

Bovendien speelt dat noch de wethouder zelf noch de gemeenteraad zit te springen om opnieuw ruimte te maken voor de Merwede. "Als er een andere optie gekozen wordt, zal ik daar niet rouwig om zijn", geeft De Gelder toe. "Maar ik zit een spagaat. Het is ook logisch dat er naar ons gekeken wordt."

Genoeg geweest

CDA'er Gerard Paans, die 'zeer verbaasd' was door de uitleg van de wethouder, is stelliger. "Het is genoeg geweest nu, als je ziet wat wij met Ruimte voor de Rivier al hebben bijgedragen. De Noordwaard is mooi geworden, hoor, maar we hebben daarmee wel heel veel boeren weggejaagd. Natuurlijk heb je ook een soort van burgerplicht om te zorgen dat we in Nederland droge voeten houden, maar daar heeft Werkendam genoeg aan bijgedragen."

Wat Paans en ook De Gelder betreft kan er wel gesproken worden over een tegenprestatie. Bijvoorbeeld uitbreiding van de havencapaciteit in Werkendam of goede begeleiding van de vijf bedrijven die nu buitendijks gevestigd zijn, naar een nieuwe locatie. "Als we ergens voor onze economie kunnen opkomen, doen we dat", zegt Paans. "En uitbreiding van de havens geeft ook weer ruimte, al is het de vraag of dat voldoende is."

Naar verwachting deze maand nog gaat er namens het college en de gemeenteraad een brief 'op hoge poten' naar Rijkswaterstaat en deltacommissaris Kuijken. Daarnaast wil De Gelder in gesprek met de Brabantse Gedeputeerde Johan van den Hout (SP) en wordt VVD-minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat uitgenodigd in Werkendam.

Tom Oostra