Naterop: 'Eerst beleid, dan pas huisvesting'

VEEN • De gemeente Aalburg neemt pas een beslissing over de huisvesting van grote aantallen arbeidsmigranten als ze daarvoor nieuwe regels heeft opgesteld.

Dat zei burgemeester Fons Naterop donderdag in het dorpshuis in Veen, waar een avond was belegd om eens te brainstormen over het onderwerp. "Voor de huisvesting van kleine aantallen hebben we nu al spelregels, maar het is niet zo dat we alles maar vergunnen", zegt wethouder Wijnand van der Hoeven.

De komende maanden gaat de gemeente in kaart brengen hoeveel arbeidsmigranten al binnen de gemeentegrenzen wonen en wat de verwachtingen voor de komende jaren zijn. Nieuw beleid wordt nog voor het zomerreces verwacht, maar Van der Hoeven houdt daarbij een slag om de arm. "Tegen die tijd moet er in ieder geval een blauwdruk liggen."

Zo'n 125 mensen waren donderdag naar het dorpshuis gekomen, meldt Ankie Straathof, die samen met buurtbewoners eerder in het geweer kwam tegen de komst van een complex voor arbeidsmigranten aan de Wielstraat in Veen. Onder de aanwezigen donderdag niet alleen inwoners van het dorp, maar ook mensen uit buurgemeenten Werkendam, Woudrichem en Zaltbommel en Brabantse en Gelderse Statenleden.

Tevreden

De wethouder is tevreden over het verloop van de avond, waarbij iedereen volgens hem de kans heeft gehad om zijn of haar zegje te doen. "Een tip die we gekregen hebben is dat we niet samen met een initiatiefnemer de plannen moeten presenteren en het proces moeten uitleggen. Dat wekt een bepaald beeld op, dat je gezamenlijk optrekt. Dat is soms wel het geval, maar bij de aanvragen voor huisvesting in de Wielstraat en de Veldstraat in Wijk en Aalburg is dat niet zo geweest."

Tot suggesties voor mogelijke locaties waar arbeidsmigranten zouden kunnen wonen heeft de avond niet geleid. Wel wordt er een panel opgezet binnen de gemeente, waarin diverse disciplines mee kunnen helpen en kunnen denken over te vormen beleid inzake huisvesting arbeidsmigranten. Belangstellenden daarvoor kunnen zich melden bij Straathof, via visioncc7@gmail.com.

Straathof zelf noemt de avond donderdag eveneens een 'succes'. "Een zeer druk bezochte informatieve avond onder begeleiding van mevrouw Elske Zomer-Van den Berg, met een open discussie vanuit diverse invalshoeken, waarin ook ruimte was voor een eigen visie en emotie", zo laat ze een dag later weten.

Tom Oostra