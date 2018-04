Meer aandacht voor gratis museumbezoek in Altena

REGIO • De gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem gaan meer doen om de mogelijkheden voor gratis bezoek aan musea in Altena onder de aandacht te brengen.

De gemeenten bieden nu al een regeling voor minima, waarbij 165 euro per gezinslid per jaar beschikbaar wordt gesteld voor sociale en culturele activiteiten. Daarnaast kunnen kinderen in de groepen 5 tot en met 8 van de basisschool via het project Museumschatjes gratis een bezoek brengen aan het BiesboschMuseumEiland in Werkendam en aan het Visserijmuseum in Woudrichem.

Ook via een Museumkaart kan gratis een bezoek worden gebracht aan het BiesboschMuseumEiland. De aanschaf van een Museumkaart kost voor volwassenen 59,90 euro en voor kinderen 32,45 euro. De kaart is één jaar geldig.

In een nieuwe cultuurvisie voor de gemeente Altena wordt bekeken of er meer mogelijkheden voor gratis museumbezoek kunnen worden opgenomen.

Motie

In november nam de Werkendamse gemeenteraad een motie aan om te onderzoeken wat de kosten zouden zijn om alle inwoners van Altena gratis toegang te geven tot de musea in het gebied. In de gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem zijn vijf musea. Hiervan zijn twee musea gratis toegankelijk. Drie musea vragen een entreeprijs. Eén museum ontvangt een gemeentelijke subsidie.