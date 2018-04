Zorgaanbieder in lege lokalen campus Hank

HANK • Stichting de Vlinder Activiteitencentrum wil graag lokalen in de campus in Hank betrekken.

De stichting is een startende partij en is sinds 1 januari geregistreerd als zorgaanbieder in de regio Dongemond.

"Door het verhuren van de lokalen wordt de leegstand opgelost en is er vernieuwende dagbesteding in Hank", aldus burgemeester en wethouders in een brief aan de gemeenteraad. De dagbesteding bestaat uit activiteiten voor ouderen met een beperking en wajongers.

Verbouwing

Om de lokalen gebruiksklaar te maken dient er het een en ander verbouwd te worden. Het gaat hier om de verbouwing van het toilet, het plaatsen van een nieuwe wasbak, aanpassing van het beveiligingssysteem, aanpassing van de elektra en vervanging brandwerende deuren. Kosten: ruim 19.000 euro.

Sinds 2015 staan er twee lokalen in de campus in Hank leeg. Deze zijn voorheen gebruikt door de Stichting Prisma, waarvan het contract verlopen is. De gemeente Werkendam wil de lokalen opnieuw te verhuren. In oktober Stichting de Vlinder Activiteitencentrum te kennen gegeven op zoek te zijn naar een locatie voor het faciliteren van dagbesteding.