Aanpak knelpunt Heusdense brug mogelijk eerder

REGIO • Gedeputeerde Staten is bereid om te kijken of het verkeersknelpunt bij de Heusdense brug eerder aangepakt kan worden.

Dat schrijft het Brabantse provinciebestuur in antwoord op schriftelijke vragen van de Statenfracties van CDA, VVD en ChristenUnie-SGP. De provinciale weg N267 bij de Heusdense brug is in toenemende mate een fileknelpunt geworden, constateerden de partijen eerder. En dat komt de bereikbaarheid van Altena niet ten goede.

"Wij gaan in overleg met gemeente Aalburg kijken of we de planstudie voor de N267 eerder kunnen starten dan 2019. Uit deze planstudie zal blijken of realisatie van een toekomstvaste en duurzame oplossing eerder mogelijk is én separaat kan worden uitgevoerd van het groot onderhoud aan de N267. Het uitgangspunt daarbij is dat het niet moet leiden tot kapitaalvernietiging", aldus GS.

Voor de oplossing van het knelpunt zullen bovendien financiële afspraken gemaakt moeten worden met de gemeente Aalburg. "Als direct aangrenzende wegbeheerder van de rotonde. Eventuele meerkosten als gevolg van een eerdere realisatie zullen hierbij voor rekening van de gemeente komen", zo staat verder te lezen.