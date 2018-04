FOTOSERIE Verschoorschool met Nationale Stoepkrijtdag op landelijke radio

SLEEUWIJK • De leerlingen van de openbare basisschool Verschoorschool in Sleeuwijk moesten woensdagmorgen extra vroeg opstaan. Ze mochten meedoen aan een masterclass stoepkrijten ter gelegenheid van de Nationale Stoepkrijtdag 2018. Radio-dj Frank van 't Hof deed er live verslag van tijdens de radio-uitzending bij Ekdom In de Ochtend op NPO Radio 2.

Gerard Ekdom is de man die opriep tot een Nationale Stoepkrijtdag. Stoepkrijten is in veel gemeenten een verboden bezigheid geworden en de radiomaker kwam er tegen in verzet. "Stop het Stoepkrijtverbod", werd zijn credo.

Een oproep aan scholen om mee te doen aan de Nationale Stoepkrijtdag kwam tot het gehoor van een Sleeuwijkse ouder en die gaf vervolgens de Verschoorschool op.

90 kids, van kleuters tot bovenbouw, moesten woensdag dan ook vroeg uit de veren, want het stoepkrijten begon al om kwart voor acht. Een mooi moment voor directeur Nadia Verhoeff om haar fraaie nieuwe school in De Esdoorn nog eens in de picture te zetten.

Opfleuren

"We vinden het leuk dat onze school is uitgekozen. Stoepkrijten hoort nu eenmaal ook bij kinderen. Ons schoolplein is nog een beetje kaal en met al die kleuren fleurt het alvast wat op", vertelt Verhoeff met een aanstekelijke glimlach.

Ondertussen krijten de kinderen er op los. Fenne (5) heeft een huis getekend. Uit de schoorsteen kringelt rook. "Anders komt er niets uit de kachel", licht ze toe.

Mike (12) heeft het logo van zijn YouTube-kanaal getekend. 'Captain Brabant' staat er in het blauw. "Mijn kleuren zijn eigenlijk blauw en zwart, maar ik heb geen zwart krijt", merkt hij op.

Finn (8) tekent een huis. "Maar ik heb ook al een kleurenvrachtwagen en nog een kasteel getekend", wijst hij naar andere creaties. "Ik teken meestal thuis met mijn zusje. Dan tekenen we altijd auto's."

Stoepkrijter des vaderlands

De ook aanwezige Gert-Jan van der Kooij, door Gerard Ekdom uitgeroepen tot 'Stoepkrijter des vaderlands', geeft her en der aanwijzingen. "Er zit veel talent tussen. En wat is mooier dan buiten tekenen. We maken zo de wereld een beetje mooier met al die kleurtjes."

Tessa (9) is volgens Gert-Jan een bijzonder talent en wijst naar tegels met een kleurrijke paardenkop erop. "Schitterend zo met al die kleurtjes." Tessa kleurt er zelf ook van. "Veel mensen zeggen dat ik goed kan tekenen." Ze vertelt dat het een eenhoorn is die ze heeft getekend. Ze stoepkrijt thuis ook weleens. "Alleen in de zomer samen met oma."

Tijdens het stoepkrijten werd ook het nieuw logo van de school gekrijt. "Bij een nieuwe school hoort een nieuwe logo. Alle kleuren zitten er in en dat betekent dat alle verschillende kinderen hier welkom zijn. Er is geen randje om de vlag, want wij kleuren niet tussen de lijntjes. Elk kind kan zich hier ontplooien. Wij proberen op onze school elk kind op hun eigen manier te laten leren", geeft Nadia Verhoeff uitleg bij het logo.

Net voor negenen gaat iedereen op de foto rondom het logo. Het stoepkrijtfeest is afgelopen. "Jammer. Nu moeten we weer de school in", wordt er hardop geroepen.