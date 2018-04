Comfort, dat is wat wij wensen wanneer het ons gaat om de inrichting van onze woning. Maar dit comfort kan weer leiden tot nieuwe problemen. Zo verslechtert bijvoorbeeld de akoestiek door het gebruik van onderhoudsvriendelijke en daarmee harde, gladde materialen.

Steeds vaker kiezen mensen bij het moderniseren van hun woning voor harde en onderhoudsvriendelijke oppervlakten. Tegels en vloeren van natuursteen zijn immer eenvoudig te reinigen en hebben een lange levensduur. Datzelfde geldt ook voor parketvloeren.

Dit gemak heeft gevolgen voor het akoestische comfort in zo'n ruimte: harde oppervlakten versterken, in tegenstelling tot zachte oppervlakten, de galm. En dan stellen we plots vast dat de verstaanbaarheid in een ruimte slechter is geworden. In het bijzonder bij een feestje merkt men dat heel duidelijk. Iedereen moet immers luider praten om verstaan te worden. Maar ook bij de geluiden van de tv moet men meer moeite doen om het goed te kunnen verstaan.

Aangename akoestiek creëren

In bioscopen en theaters heeft men, naast dikke vloerbedekking en geluidsabsorberende plafonds, zelfs de wanden bekleed om een aangename akoestiek te creëren. Maar om dit thuis voor elkaar te krijgen is slechts een enkeling bereid om te kiezen voor dikke vloerbedekking en gordijnen.

Is het niet mogelijk om dit op een moderne manier voor elkaar te krijgen?

Ja, die mogelijkheid is er. Speciaal voor woningen heeft de firma Plameco een oplossing ontwikkeld, te weten spanplafonds met een geïntegreerde akoestische corrector. Zo vangt men meteen twee vliegen in één klap: een mooi, bij de inrichting passend plafond en een duidelijke verbetering van de akoestiek. De ruimte krijgt een aangenaam, akoestisch comfort. Dit alles zonder dat de ruimte verandert in een grote bouwplaats, want in de meeste gevallen geschiedt de gehele montage in slechts één dag.

Wilt u meer weten?

Kom naar de Open Dagen, Plameco Giessen nodigt u uit om aanstaande vrijdag en zaterdag zelf een kijkje te komen nemen aan de Distributiestraat 59 in Giessen. De koffie staat klaar!