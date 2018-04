Oranjecomité Hank luidt de noodklok

HANK • Als er geen nieuw bloed in het bestuur komt en het aantal vrijwilligers niet stijgt, kan het zijn dat Hank op Koningsdag verstoken blijft van festiviteiten.

Ook de activiteiten rondom 4 mei blijven dan achterwege. Huidig voorzitter van Stichting Oranjecomité Hank Bas Smits (59) hoopt dat het zover niet komt. Hij hoopt dat de tijd zich herhaald. "Twaalf jaar geleden was er ook zo'n soort situatie. Toen ben ik er met nog wat vrienden en kennissen ingesprongen. Ik hoop dat de nieuwe generatie ook zo gaat reageren. Die moet maar eens het stokje over gaan nemen", moedigt Smits aan.

Smits nam toentertijd de voorzittershamer over van Erwin de Wit, de preses die destijds een soortgelijke noodkreet de wereld in zond.

Frisse ideeën

"Een gedeelte van het huidige bestuur vindt dat het tijd wordt voor een nieuwe wind. Het bestuur is toe aan verjonging. We hopen op mensen met nieuwe frisse ideeën", vervolgt Smits. "Ook wij willen wel eens het feest vanaf de zijlijn gaan volgen. Om het feest van daaruit te proeven", glimlacht Smits.

Vier bestuursleden zitten al heel lang aan het roer. Huub van Seters stopt en Mariëlle Smits (de echtgenote van Bas en tevens penningmeester, red.) heeft te kennen gegeven er volgend jaar een punt achter te zetten. Bas Smits zelf wil binnen nu en twee jaar de scepter over geven. "Ja, en als er zich dan niemand aandient ben ik toch bang dat de organisatie van dit geweldige volksfeest stopt."

Smits weet dat het de tendens is van deze tijd. "We willen allemaal dat er leuke dingen georganiseerd worden, maar bijna niemand wil daarbij zijn eigen vrijheid en vrije tijd opofferen."

Hoop

Toch houdt Smits hoop, want vorig jaar werd er ook een oproep gedaan en van daaruit monsterden twee nieuwe bestuursleden - Hans Domenie en Nel van Hulst - aan. "En er is nu iemand die een bestuursfunctie in beraad heeft. Daar ga ik binnenkort mee praten."

Het zijn overigens niet alleen bestuursleden die Smits zoekt. Ook het aantrekken van vrijwilligers die moeten helpen om het feest telkens in goede banen te leiden, wordt steeds moeilijker.

Problematischer

"Het zoeken naar vrijwilligers die een paar uurtjes mee willen helpen wordt steeds problematischer. Met alleen de leden van ons huidige bestuur, dat nu uit zes personen bestaat, is dat onbegonnen werk om 120 kinderen te begeleiden. Dat is echt niet te doen. Minstens 25 vrijwilligers, en dat is inclusief de verkeersregelaars, hebben we voor de festiviteiten nodig."

Voor komende Koningsdag heeft het Oranjecomité de zaakjes weer rond.

"Het is een traditioneel programma. We beginnen 's morgens met een vrijmarkt, daarna is de versierde fietsenoptocht, het officiële gedeelte, het oefenorkest van St. Caecilia speelt, er is koffiedrinken voor alle inwoners van Hank en 's middags de kinderspelletjes", noemt Smits in een notendop het programma op. Op 4 mei is er een herdenkingsdienst en een stille tocht naar het Warmondplein. Smits hoopt dat mensen die de evenementen die het Oranjecomité een warm hart toedragen opstaan.

Vergaderingen

"Het aantal vergaderingen valt reuze mee. We vergaderen vanaf januari één keer per maand en vanaf maart twee keer. Het is allemaal in een kort tijdsbestek van vier maanden. De rest van het jaar hebben we vrijaf", spoort Smits aspirant-bestuursleden aan. "We hebben een leuke club. Gezelligheid staat nog steeds boven aan ons lijstje."

Aanmelden bij Stichting Oranjecomité Hank of informatie opvragen kan door een mail te sturen naar oranjecomitehank@outlook.com.