Zwemfestijn voor De Woelwaters

ANDEL • Melissa Biesheuvel organiseerde zaterdag een zwemfestijn voor de zwemmers van De Woelwaters van Stichting Sport en Spel Gehandicapten.

Dit deed zij in zwembad AquaAltena in Andel, voor haar opleiding tot sportleider.

De deelnemers konden verschillende spelletjes doen in en rond het zwembad. Na afloop kreeg iedereen een aandenken, in de vorm van een medaille mee naar huis.

Voorzitter Bas Udo opende zaterdag het zwemfestijn. Hij probeerde droog de overkant van het zwembad te halen.

Elke zaterdagochtend van 10:15 tot 11:15 uur wordt door De Woelwaters in zwembad AquaAltena in Andel gezwommen. Tijdens het zwemmen leren vrijwilligers de deelnemers watervrij te worden en is het doel om op een ontspannen en passende manier de mensen te leren zwemmen.

http://stichtingsportenspel.nl