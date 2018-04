Regio 'bruisend' naar één Altena

REGIO • De serie feestelijke evenementen in de aanloop naar de samensmelting van Aalburg, Werkendam en Woudrichem gaat verder onder de naam 'Altena Bruist!'.

"Want Altena staat de komende tijd bol van de borrelende en bruisende activiteiten op het gebied van bewegen, cultuur en muziek en dat wordt met deze energieke naam zeker weergegeven", aldus de drie gemeenten in een persbericht waarin de naam bekend wordt gemaakt.

Eerder werden al diverse evenementen gepresenteerd, die dit jaar nog gaan plaatsvinden. Zo speelt op 21, 22, 23, 28, 29 en 30 juni De Stuiter in de Historische Haven van Woudrichem; staat 30 juni in het teken van het beweegevent, in combinatie met poëzie, rondom het 'drielandenpunt' in Babyloniënbroek; wordt op 14 en 15 juli De Slag om Altena op de motte van Almkerk nagespeeld; op 1 november staat een concert van het orkest van de Koninklijke Luchtmacht in Sporthal De Jager gepland; en op 16 november brengt Collegium Altena de 'Messiah' van Georg Friedrich Händel in de Grote Kerk van Woudrichem ten gehore.

2019 begint op 4 en 5 januari met een welkomstconcert voor de nieuwe gemeente door Altena Brass en Jeugdfanfare Altena (JA!) in de kerk van Hank en 't Uivernest.

http://www.altena2019.nl