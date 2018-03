Apotheek Het Quadraat naar d'Albucht

WIJK EN AALBURG • Naast de huisartsenpraktijk verhuist nu ook apotheek Het Quadraat definitief naar het nieuwe gezondheidscentrum in d'Alburcht.

Eerder was al bekend dat meerdere partijen op het terrein van gezondheid hun intrek zouden willen nemen in het gebouw aan de Perzikstraat in Wijk en Aalburg. In het nieuwe gezondheidscentrum komen straks ook een fysiotherapeut en buurtzorg. \

Extra krediet

Om de komst van de apotheek mogelijk te maken vraagt het college nog eens ongeveer 1,4 miljoen euro extra krediet aan de Aalburgse gemeenteraad, dat in november al instemde met 1,5 miljoen euro voor de komst van de huisartsen naar d'Alburcht.

Doordat Het Quadraat in een later stadium aanhaakte, is dat bedrag nu niet meer toereikend. De geraamde bouwsom bedraagt namelijk in totaal een kleine drie miljoen euro. Deze kosten worden gedekt uit de huuropbrengsten van de gebruikers van het gezondheidscentrum. "Het saldo komt daarmee uiteindelijk uit op nul", zegt wethouder Pim Bouman.

De huisartsen, apotheek, fysiotherapeut en buurtzorg worden ondergebracht in wat nu het zalengedeelte is van het multifunctioneel centrum aan de Perzikstraat en voor de komst van de apotheek moet iets buiten de contouren van het gebouw gebouwd worden, zodat extra ruimte ontstaat, zo bleek in januari al uit een presentatie aan de gemeenteraadsleden.

Ook komt er een extra verdieping op het apotheekgedeelte, voor kantoren en een kantine.

Eerste schets

Quadrant Architecten maakte al een eerste schets, maar de gemeente benadrukt het gaat om een voorlopig ontwerp, waarvan het definitieve gebouw nog veel kan afwijken. Tegelijkertijd met de verbouwing krijgt d'Alburcht een impuls op het gebied van duurzaamheid. De gemeenteraad wil het gemeentelijk vastgoed namelijk verduurzamen. Voor d'Alburcht betekent dit dat er rekening gehouden wordt met bijna 100 zonnepanelen en een warmtepomp.

De verbouwing geldt overigens voor een deel van d'Alburcht. Een raadsvoorstel over de precieze invulling van het zalencentrum volgt in juni.

Tom Oostra