Nieuwbouw gymzaal Tulpzaal klinkt aantrekkelijkst

WIJK EN AALBURG • Het Aalburgse college legt de gemeenteraad acht toekomstscenario's voor de toekomst van de gymzaal aan de Tulpstraat in Wijk en Aalburg voor.

De scenario's variëren van toekomstbestendig renoveren en alleen het noodzakelijke onderhoud tot de verkoop of sluiting van de gymzaal, waardoor de gebruikers moeten verhuizen naar d'Alburcht.

Die laatste mogelijkheid had het college eind vorig jaar ook al voorgesteld, maar verschillende gebruikers - onder wie basisschool de Henri Dunantschool en gymvereniging WIK - kwamen daartegen in het geweer.

Veel tijd en energie

Dat leidde ertoe dat het college nog eens met alle belanghebbenden om tafel ging zitten om alle opties te bezien. "We hebben er een hoop tijd en energie in gestoken", zegt wethouder Pim Bouman. "Deze acht scenario's zijn alle mogelijke smaken." Hij spreekt dan op voorhand ook geen voorkeur uit.

Komende maand buigt de Aalburgse politiek zich uit over het voorstel en op basis van die input gaat het college nogmaals in gesprek met de gebruikers. De bedoeling is dat er dan in mei een concreet raadsvoorstel ligt.

Nieuwbouw

Uit de beschrijving van de opties blijkt dat de gebruikers van de gymzaal aan de Tulpstraat wél een voorkeur hebben. Bij de mogelijkheden tot nieuwbouw van de gymzaal, al dan niet in combinatie met de nieuwbouw van de Henri Dunant, staan de meeste plus- en de minste minpunten genoteerd.

Vooral het feit dat het gebouw er dan weer 60 jaar tegenaan kan, spreekt aan. Aan de andere kant ziet de Henri Dunantschool weinig in alleen een nieuwe gymzaal, omdat dat volgens de school niet los kan worden gezien van het schoolgebouw. Voor nieuwbouw van de school en de gymzaal in combinatie met appartementen - optie 8, voorgesteld door Delean Ontwikkeling - moet een bestemmingsplanwijziging komen.

Bij nieuwbouw van de Henri Dunant én de gymzaal vrezen de sportclubs voor een ledenverlies tijdens de bouwperiode en dit scenario is veruit het duurst, maar het lijkt de gebruikers wel als muziek in de oren te klinken.

Tom Oostra