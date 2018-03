Paaswandeltocht van De Vrijbuiters dit jaar vanuit Meeuwen

MEEUWEN • Wandelsportvereniging De Vrijbuiters organiseert dit jaar op Tweede Paasdag voor de 33e keer de paaswandeltocht.

De startlocatie is dit keer het dorpshuis in Meeuwen. Hiervoor is gekozen zodat deelnemers weer een heel andere omgeving kunnen gaan wandelen. De tochten voeren dit jaar o.a. langs Dussen, Nieuwendijk en Almkerk. Er zijn verschillende afstanden om te lopen: 10, 15, 20, 30, 40 en 50 kilometer.

Ook is er een familiewandeltocht van 7 kilometer. De langste afstanden starten om 7:00 uur. Het inschrijfgeld bedraagt 2,50 euro en het startbureau gaat om 17:30 uur dicht. Meer informatie via 06-53294863, devrijbuiters@live.nl en wsvdevrijbuiters.wordpress.com.