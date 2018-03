Slagwerkers Jeugdfanfare Altena klaar voor ONFK

REGIO • Jeugdfanfare Altena (JA!) neemt op vrijdagavond 13 april deel aan het Open Nederlands Fanfare Kampioenschap (ONFK) in Drachten.

In voorbereiding hierop hebben de muzikanten eerder deze maand al sectierepetities gehad onder leiding van vakdocenten. Op zondagmiddag 8 april repeteert JA! voor de laatste keer. Om 16:30 uur geven zij nog een 'uitzwaai-succes-wens-concertje' voor de thuisblijvende supporters in 't Rondeel in Woudrichem.

De prestatie van JA! op het ONFK is te volgen via de livestream van Omrop Fryslân. Omdat de volgorde van optreden pas op 13 april om 17:30 uur bekend is, kunnen mensen op Facebook zien wanneer JA! moet optreden.