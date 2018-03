Woudrichemse Dilana wil naar Expeditie Robinson

WOUDRICHEM • De Woudrichemse Dilana van Wijk wil niets liever dan meedoen aan Expeditie Robinson.

Deze week staat haar zesde van in totaal zeven opdrachten online om uiteindelijk kans te maken op deelname aan het castingweekend voor het populaire tv-programma. "Iedere week is het de bedoeling om zoveel mogelijk stemmen te bemachtigen, want de top 7 met de meeste stemmen is sowieso verzekerd voor het castingweekend", vertelt de 32-jarige Dilana, in het dagelijkse leven werkzaam bij Quasar in Giessen.

"Stemmen bemachtig je door je video te uploaden via de site en te delen via social media, door te flyeren, of, zoals ik nu doe, de lokale kranten te benaderen. Al met al blijft het wel moeilijk om genoeg stemmen voor de top 7 te behalen", geeft ze toe. Na de laatste opdracht kiest de redactie van Expeditie Robinson zélf ook nog eens 51 mensen uit die door mogen naar het castingweekend.

Impulsief

Dilana omschrijft zichzelf als 'impulsief' en als iemand die haar hart volgt. "Verder ben ik iemand die het heerlijk vindt om nieuwe uitdagingen aan te gaan", zegt ze over haar motivatie om aan Expeditie Robinson mee te willen doen. "Niks is mij eigenlijk te gek. Als men tegen me zegt: 'Dat lukt je niet', dan ben ik er juist op gebrand om er voor te zorgen dat het me toch zal lukken."

Die wilskracht schrijft ze toe aan haar moeilijke jeugd, waarin ze haar vader verloor en waarin haar broertje leukemie overwon. Toen ze 21 was overleed haar moeder. "Eigenlijk is mijn hele leven een soort van expeditie geweest, waarbij ik mijn hoofd boven water heb moeten houden, overeind moest proberen te blijven en door moest blijven gaan. Een expeditie waar ik niet om heb gevraagd, maar die mij wel heeft gemaakt tot wie ik nu ben. Samen met mijn avontuurlijkheid, gedrevenheid, wilskracht - ik ben er van overtuigd dat je op wilskracht heel ver kan komen - en mijn doorzettingsvermogen denk ik daarom dat ik de juiste kandidate ben voor Expeditie Robinson 2018."

Met die wilskracht hoopt Dilana overigens ook de beruchte eetproef te overleven, mocht ze zover komen in het programma. Voor deelname kan de Woudrichemse dus alle steun gebruiken. Haar video's bekijken en stemmen kan via onderstaande website.

http://www.expediterobinson.nl/profiel/439