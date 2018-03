Nieuwe beheerders voor camping De Hoge Waard in Andel

ANDEL • Carmen Schulte en Richard Kamphuis zijn de nieuwe beheerders van camping De Hoge Waard in Andel. Op 1 april opent het nieuwe recreatieseizoen en ze hebben al mooie plannen gemaakt.

Het allereerste dat het tweetal aangepakt heeft is de herinrichting van de kantine en die heeft echt een metamorfose ondergaan; van een wat kille kantine tot sfeervol restaurant. Geen witte tegeltjes meer, maar een mooie houten vloer. De rest blijft nog even een verrassing voor de vaste gasten op de camping.

Gardameer

"Vorig seizoen hebben we in Italië samen een camping aan het Gardameer gerund. Heel leuk om te doen, maar we misten Nederland. En in Italië was het deze zomer wel erg heet, met temperaturen van soms meer dan 40 graden. Eenmaal terug in eigen land zagen we de oproep voor nieuwe beheerders voor een watersportcamping aan de Maas en dat leek ons wel leuk. Zo kwamen we hier in Andel terecht. Na de eerste gesprekken is het snel gegaan en sinds 1 januari wonen we hier op de camping en zijn we aan de slag gegaan. We hebben er echt allebei heel veel zin in", zo vertellen Carmen en Richard aan de bar.

"We houden beiden van het leven op de camping en de gezelligheid die daarbij hoort. Het is hier straks net een klein dorp. We willen de camping echt nieuw leven in blazen met veel activiteiten. We gaan dansavonden en proeverijen houden, maar ook een zeskamp. En jongelui mogen straks van alles op het podium laten zien. De zaal kan ook gehuurd worden voor feestjes en we hebben hier zelfs al een groepje darters als vaste gasten."

Carmen werkte voor hun Italiaanse avontuur ook al in de horeca. "Ik vind het heerlijk om gasten te verwennen met lekker eten. We zijn nu bezig met het samenstellen van de menukaart." Het terras aan het water wordt eveneens vernieuwd, net als het receptiegebouw dat al is verbouwd.

Gastvrije entree

De ingang van de camping ligt direct aan de Hoge Maasdijk en zeker in het zomerseizoen passeren heel veel fietsers. Met een gastvrije entree worden ze straks uitgenodigd af te stappen voor een kopje koffie of een lunch op het terras aan het water. Maar ook in het restaurant is straks iedereen welkom van woensdag tot en met zondag. In het hoogseizoen is restaurant De Hoge Waard straks dagelijks open.

Camping De Hoge Waard aan de Hoge Maasdijk in Andel heeft 270 staanplaatsen, 50 daarvan zijn seizoensplaatsen. De vaste staanplaatsen worden deze week opgebouwd en vanaf 1 april is de camping open voor gasten. Voor de vaste campinggasten geven Carmen en Richard op 31 maart een verrassingsfeestje.

http://www.dehogewaard.nl

Hannie Visser-Kieboom