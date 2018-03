Thema-avond in Veen over arbeidsmigranten

VEEN • Wethouder Wijnand van der Hoeven, de inwoners van de Wielstraat, ondernemers en de dorpsraad nodigen belangstellenden op donderdag 5 april uit voor een avond rondom het thema 'arbeidsmigranten' en hun huisvesting.

De intentie is om samen aan de tekentafel te gaan zitten over het te vormen beleid met betrekking tot arbeidsmigranten en hun huisvesting en te praten over de randvoorwaarden en het proces, het nut en de noodzaak. De afgelopen weken is er veel discussie geweest over de huisvesting van arbeidsmigranten. Plannen voor een complex aan de Wielstraat in Veen werden eerder deze maand afgeblazen, maar de betrokken partijen vinden niet dat het gesprek daarmee stopt, zo staat in de uitnodiging te lezen.

Geen oplossing

"Want er is nog geen goede oplossing. Iedereen die in de gemeente werkt verdient een goed (tijdelijk) onderkomen. Het huidige beleid voldoet niet aan de behoefte die er nu en de komende jaren speelt. Het is daarom tijd om gezamenlijk hierover na te denken en oprecht naar elkaars standpunten te luisteren. Het doel is te bepalen wat is nu wel wenselijk en wat niet."

De avond op 5 april vindt plaats in het dorpshuis in Veen en begint om 19:00 uur. Aanmelden kan door een mailtje te sturen naar visioncc7@gmail.com of via deze link.