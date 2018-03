Bewoners Veldstraat willen geen arbeidsmigranten in hun straat

WIJK EN AALBURG • De bewoners van de Veldstraat in Wijk en Aalburg zeggen 'Nee' tegen de plannen om 25 arbeidsmigranten te huisvesten in het bedrijfspand aan de Veldstraat 16a.

Dat laten zij zaterdagavond weten in reactie op de plannen van The Beef Company BV om samen met uitzendorganisatie Covebo in het pand woonruimte aan te bieden aan 25 arbeidsmigranten.

Onrust

"De plannen leiden tot veel onrust onder de bewoners van de Veldstraat", aldus de bewoners. "Een dergelijk groot aantal arbeidsmigranten past niet bij het rustige karakter van de straat. Daarnaast is de locatie, als gevolg van de ligging, niet geschikt voor de geplande huisvesting."

Onacceptabel

The Beef Company presenteerde donderdag het plan om in het kantoorgebouw aan de Veldstraat 16a tussen de 24 en 30 arbeidsmigranten et huisvesten. "Naar aanleiding daarvan hebben de bewoners van de straat zich georganiseerd om samen duidelijk te maken dat die plannen onacceptabel zijn", aldus de bewoners. De bewoners vrezen dat 'als gevolg van deze huisvestingsplannen de cultuur, rust, sociale structuur, normen en waarden en signatuur van de gemeente, dorpen en straten onder druk komen te staan.'

Onrust ontstond al voorafgaand aan de informatieavond, omdat een aantal direct omwonenden niet was uitgenodigd voor de informatieavond en omdat de tijd tussen de uitnodiging en de bijeenkomst volgens de omwonenden zeer kort was: "De brieven zijn op zaterdag en maandag verspreid voor de informatieavond van donderdag."

Sociale controle

De omwonenden zijn bang dat door de geïsoleerde locatie van het bewuste pand niet of nauwelijks sociale controle mogelijk is. Bovendien vrezen zij dat er niet 25, maar maar liefst 100 arbeidsmigranten komen wonen.

Landelijk wonen

"De keuze van de bewoners is landelijk wonen", schrijven de bewoners van de Veldstraat in een persbericht. "Wij vrezen dat als gevolg van de huisvesting de cultuur, rust, normen en waarden en signatuur van de straat, woonwijk, maar ook de gemeente onder druk komen te staan. Met de komst van 25 tot 30 arbeidsmigranten wordt de Veldstraat onevenredig zwaar belast."

De bewoners van de Veldstraat zijn ook 'verbaasd' dat gemeente en eigenaar van het pand al negen maanden met elkaar in overleg zijn, terwijl de omwonenden pas vijf dagen van tevoren zijn geïnformeerd.

Persoonlijk gesprek

"Wij zijn boos, verdrietig en teleurgesteld", aldus de omwonenden, die zeggen 'grote behoefte' te hebben aan een persoonlijk gesprek met het college van burgemeester en wethouders.