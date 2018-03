Team uit Sleeuwijk wandelt mee met Vrouwen lopen voor Vrouwen

SLEEUWIJK • Gezelligheid combineren met omzien naar elkaar; dat is Vrouwen lopen voor Vrouwen. Jaarlijks lopen honderden vrouwen mee met deze sponsorwandeltocht. Zo ook het Team Moving-on uit Sleeuwijk, dat zaterdag 14 april meedoet met de wandeltocht in Dordrecht.

De vrouwen komen in beweging om geld in te zamelen voor hulp aan vrouwen die uit de prostitutie willen stappen of die door verslaving of psychische problemen zijn vastgelopen. De opbrengst van hun inspanningen gaat naar Stichting De Hoop en Terwille.

Vorige edities hebben de wandelaars genoten van de Biesbosch. Dit jaar wordt de historische binnenstad verkend en krijgen de deelneemsters de pareltjes van Dordrecht te zien. Tijdens de stadswandeling van vijftien kilometer maken de deelneemsters een paar keer een culinaire tussenstop, onder andere bij het Inloophuis van De Hoop en bij de ervaringsschool van De Hoop, waar een cliënte een rondleiding verzorgt.

Vrijheid

Deelneemster Gerda Hazelaar uit Sleeuwijk kijkt samen met haar teamleden van Moving-on uit naar haar deelname. "Ik wil deze 15 kilometer gaan lopen voor de vrijheid van andere vrouwen. Ik geloof dat elke vrouw waardevol is en dat elke vrouw recht heeft op vrijheid. Niet elke vrouw heeft die vrijheid, sommigen zijn gebonden aan verslaving en anderen zijn verstrikt in het netwerk van de prostitutie. De vrijheid waar ik en jij van genieten, wil ik aan alle vrouwen schenken."

Het streefbedrag van de tocht in Dordrecht is 20.000 euro. De opbrengst van deze dag gaat naar hulp en opvang van kwetsbare vrouwen die geholpen worden bij De Hoop en Terwille. De Hoop vangt verslaafde moeders op, mét hun kind. Terwille helpt volwassen vrouwen en slachtoffers van loverboys om uit de prostitutie te stappen.

Startlocatie

De startlocatie van de wandeltocht op 14 april is Dorp De Hoop, Provincialeweg 70 in Dordrecht. Aanmelden voor de tocht kan individueel of in teamverband via de website.

http://www.vrouwenlopenvoorvrouwen.nl