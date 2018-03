Avond over plannen Veldstaat ging 'best goed'

WIJK EN AALBURG • Initiatiefnemer Patrick Burgers kijkt met een positief gevoel terug op de informatieavond over zijn plannen voor de huisvesting van zo'n 25 arbeidsmigranten in een kantoorpand aan de Veldstraat in Wijk en Aalburg.

Zo'n 50 personen waren op de bijeenkomst afgekomen, terwijl er 22 huishoudens waren uitgenodigd. "Een hele grote opkomst. Dat is een teken dat het leeft", zegt de directeur van The Beef Company, eigenaar van het pand aan de Veldstraat 16a.

Keurig verlopen

Volgens wethouder Wijnand van der Hoeven is de avond 'keurig verlopen', maar waren de mensen 'vrij kortaf'. "Ze hadden geen behoefte om te reageren."

Samen met de huurder, uitzendbureau Covebo, en de wethouder gaf Burgers donderdagavond een toelichting op de plannen. "En dat is best goed gegaan", vertelt hij een dag later. Volgens Burgers is het pand aan de Veldstraat een goede locatie voor de huisvesting van buitenlandse werknemers, omdat het van de weg en aan de rand van de bebouwde kom ligt.

Omwonenden zouden niet hoeven te vrezen voor verkeersoverlast. "Mensen moeten realiseren dat het gebouw sowieso een kantoorfunctie heeft, dus er rijdt toch woon-werkverkeer. Het idee dat het allemaal rust is, is een verkeerd idee." Covebo legde bovendien uit dat een beheerder alles in goede banen gaat leiden.

Tegen

Uiteindelijk was het de beurt aan de bezoekers, maar die lieten niet het achterste van hun tong zien, zegt Burgers. "Ze zeiden: 'Bedankt voor de uitleg, wij zijn tegen.' Maar waarom precies wilden ze niet zeggen."

Voor deze reactie steekt Burgers deels de hand in eigen boezem. "Misschien hebben we de mensen te weinig aan het woord gelaten en is de uitnodiging wel erg laat verstuurd. Wij zijn immers al negen maanden met deze plannen bezig."

Geen bezwaar

Aan de andere kant: wie niks zegt, maakt ook geen bezwaar, stelt hij. "Dus worden de plannen straks goedgekeurd. Mensen maken het zichzelf alleen maar lastiger door zo'n houding aan te nemen." Zelf staat hij open voor suggesties. "Als de omwonenden geen arbeidsmigranten willen, wat willen ze dan wel? Als ze met een beter idee komen, waarom zou ik dan niet luisteren?"

Tom Oostra