DMP Heusden wint gemeenteraadsverkiezingen

HEUSDEN • De Democratische Midden Partij Heusden is woensdag de grootste geworden in de gemeente Heusden.

DMP haalde bijna een kwart van de stemmen binnen, tegenover iets meer dan 16 procent vier jaar geleden. Toen was DMP nog de tweede partij van Heusden, achter Gemeentebelangen, dat deze verkiezingen met 19 procent van de stemmen de op een na grootste partij is geworden. In 2014 haalde die partij nog ruim 21 procent.

Winst was er woensdag ook voor Heusden Transparant, VVD en GroenLinks. Laatstgenoemde partij was de afgelopen vier jaar niet vertegenwoordigd in de Heusdense gemeenteraad, maar sleepte deze keer wel 6 procent binnen.

Het (voorlopige) opkomstpercentage in Heusden is 53,16%. In 2014 was dit 50,79%.

