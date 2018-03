Drie bijzondere picknickplekken onthuld

REGIO • Wethouder Paula Jorritsma onthult zaterdag 24 maart om 15:00 uur drie bijzondere picknickplekken in de regio.

De picknickplaatsen vormen een verbindend element tussen de diverse tijdsvakken in de erfgoedlinies en verhogen zo de beleving van het erfgoed in de regio. Zo worden de linies verweven en wordt de liniebeleving versterkt door herkenning.

De kunstopdracht 'Wat zullen we eten' is een ontwerp van Janneke Kornet die zich liet inspireren voor haar werk door voedselschaarste in tijden van oorlog. Voedselschaarste was in Nederland een groot thema in het begin van de 19de eeuw en tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog.

Originele recepten

De originele recepten uit deze tijden zijn opnieuw bereid en gefotografeerd op de manier van nu. Deze foto's vormen de zittingen van betonnen poefen waarop recreanten kunnen picknicken. Naast de poefen staan informatiepalen met de recepten afgebeeld. Bij de Papsluis in Nieuwendijk staat de picknickplaats met recepten uit 1815 zoals Rumfordse soep en nonnenkoekjes. Bij de bunker uit de Eerste Wereldoorlog bij landgoed Clootwijck zijn recepten voor oorlogscake en schijngehakt te vinden.

Langs het Liniepad in de uiterwaarden tussen Woudrichem en Oudendijk staan recepten uit de Tweede Wereldoorlog zoals hartige tulpenbollenkoekjes en havermoutballetjes. 'Wat zullen we eten' is een initiatief van de organisatoren van het jaarlijkse Liniepadfestival. De officiële onthulling van het kunstproject is 24 maart om 15:00 uur op landgoed Clootwijck, Woudrichemseweg 38 te Almkerk. Tevens is er een proeverij; speciaal voor deze gelegenheid kunnen enkele van de recepten worden geproefd.

Het kunstproject is tot stand gekomen met medewerking van de provincie Noord-Brabant, gemeente Werkendam en Woudrichem, Biesboschstreekfonds, Liniepadfestival en Brabants Landschap. Het Liniepadfestival werkt dit jaar samen met de Heeren van Altena aan de Slag om Altena op 11 en 12 juli bij de motte in Almkerk.