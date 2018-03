Dagbehandeling in de nieuwe Akker in Werkendam

WERKENDAM • Basisschool Het Kompas en de Burgemeester Sigmondschool zijn inmiddels verhuisd naar het nieuwe Vlechtwerk. In april is de laatste verhuizing in de scholencarrousel in Werkendam. Dan verhuist ook bijzonder basisonderwijs de Akker naar haar nieuwe onderkomen in de voormalige Sigmondschool. Naast het bijzondere basisonderwijs wordt straks ook identiteitsgebonden dagbehandeling voor kinderen van 3 tot en met 7 jaar aangeboden door De Schutse uit Kesteren.

Clustermanager Anja van Rijswijk uit Wijk en Aalburg zag dat behoefte was aan identiteitsgebonden dagopvang voor kinderen van 3 tot en met 7 jaar. Bijbellezen en gebed zijn vast onderdeel van de dagbesteding.

"Kinderen uit Wijk en Aalburg gingen bijvoorbeeld naar de dagopvang in Oosterhout. We zijn destijds in Ochten begonnen met de dagopvang bij de school daar en bieden dit nu ook in Werkendam aan. Het gaat om een zorgaanbod dat valt onder de Jeugdwet. Denk bijvoorbeeld aan kinderen die in hun ontwikkeling extra risico's lopen door bijvoorbeeld gedragsproblemen of een achterstand in de motoriek. Wij bieden ze een jaar lang opvang aan om te kijken hoe ze daarna beter kunnen doorstromen naar bijzonder of regulier onderwijs. Door de kleine groepen kunnen we de kinderen maximaal begeleiden naar voor hen passend onderwijs."

Schippersinternaat

Thans worden drie kinderen opgevangen, maar op de groep is plaats voor maximaal acht kinderen. Tijdelijk zijn ze nu gehuisvest in het schippersinternaat, op 17 april verhuizen ze naar de nieuwe Akker.

Als alle verhuizingen achter de rug zijn, biedt de Werkendamse onderwijsboulevard zo een breed cluster van reformatorisch onderwijs, dagopvang en voorschool naast elkaar. Juist het samenvoegen van al die reformatorische voorzieningen was de reden dat de gemeente Werkendam de Sigmondschool heeft gevraagd te verhuizen naar Het Vlechtwerk. Zij hadden pas in 2010 hun intrek genomen in de nieuwe school op de hoek van de Sportlaan en de Wilgenlaan. Die school staat sinds 7 maart leeg toen de leerlingen van de Sigmondschool verhuisden naar Het Vlechtwerk.

Druk aan het klussen

Maar inmiddels zijn de leerkrachten en ouders van het speciaal basisonderwijs de Akker al aan het klussen en verven in hun nieuwe onderkomen. Ook het schoolplein wordt heringericht en de bijzondere netschommel verhuist mee. Thans is de Akker nog gevestigd in drie noodlokalen op het schoolplein grenzend aan de Groenewegenschool. Op 17 april begint de verhuizing van de school, leerlingen krijgen enkele dagen vrij en mogen dan vanaf 23 april naar hun nieuwe school. De officiële opening van de nieuwe Akker is gepland op 23 mei.

In de nieuwe Akker is inmiddels al de reformatorische voorschool gehuisvest, deze wordt sinds 2014 verzorgd door Trema. Aanvankelijk waren zij nog gevestigd in Kinderdagverblijf SamSam in de Werkense Polder, maar zij verhuisden 7 maart al naar hun nieuwe lokaal.

De voorschool is open op maandagmiddag, dinsdag en donderdag. Vanaf mei wordt ook op vrijdag opvang aangeboden. Op de voorschool worden thans 36 peuters opgevangen. "We hebben plaats voor zestien kinderen per dagdeel en hebben al veel aanvragen, zodat we ook op vrijdag open gaan", zo vertelt Marsja Hanstede van Trema. Naast de reformatorische voorschool biedt Trema ook niet identiteitsgebonden peuteropvang aan in Vlechtwerk voor de Sigmondschool en 't Kompas en in SamSam voor het Baken.

Hannie Visser-Kieboom