Weer korting op zwempassen voor Dussen en Nieuwendijk

DUSSEN/NIEUWENDIJK • Ook dit jaar geldt een kortingsregeling voor inwoners uit de kernen Dussen en Nieuwendijk die een zwempas aanschaffen voor zwembad Werkina in Werkendam of zwembad Bijtelskil in Sleeuwijk.

Voor genoemde inwoners geldt een korting van 20 procent op de normale prijs van een zwempas. De kortingsregeling is een gebaar in de richting van de inwoners van de gemeente Werkendam, die geen zwembad in de directe nabijheid hebben. Vanwege het succes van deze actie in de afgelopen jaren, heeft de gemeente in overleg met de zwembadbesturen besloten de regeling in 2018 voort te zetten.

De verkoop van nieuwe zwempassen en het opwaarderen van bestaande zwempassen start bij zwembad Bijtelskil op woensdag 11 april en bij zwembad Werkina op dinsdag 17 april. Meer info via www.zwembadwerkina.nl en www.zwembadbijtelskil.nl.