Samenwerking binnen Sleeuwijkse brede school: '(Y)Es, we can!'

SLEEUWIJK • Sinds de bewoners van brede School De Esdoorn vorig jaar hun intrek hebben genomen in het gebouw aan de Esdoornlaan in Sleeuwijk, is er veel gebeurd.

Iedereen heeft zijn draai gevonden en nu is het tijd voor de start van een nieuwe samenwerking. Leerkrachten en pedagogisch medewerkers van de basisscholen De Morgenster, Verschoorschool en Trema Kinderopvang kwamen vorige week woensdag dan ook bij elkaar om nader kennis te maken en te bespreken waar de kansen liggen voor samenwerking.

Onder het mom van '(Y)Es, we can!' wordt er samen nagedacht over waar men elkaar kan vinden in het belang van het kind.