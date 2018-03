Boek 'Veerkracht' zaterdag gepresenteerd

HEESBEEN • In opdracht van Heemkundekring Onsenoort schreef journaliste Geke van de Merwe uit Heesbeen een boek over de uitgeverij en drukkerij Veerman in Heusden en het door dit bedrijf uitgegeven Nieuwsblad voor het Land van Heusden en Altena.

Dit boek met de titel 'Veerkracht' wordt aanstaande zaterdag 24 maart gepresenteerd in het dorpshuis in Heesbeen, in aanwezigheid van ruim honderd oud-personeelsleden uit het Land van Heusden en Altena. Van de Merwe werkte zelf 23 jaar bij de krant die 116 jaar lang bij duizenden abonnees in de bus viel. Zij diepte de opmerkelijke geschiedenis uit. Daarnaast interviewde zij de laatste directeurs Ton en Piet van der Pol en dertien oud-werknemers.

'Veerkracht' heeft als subtitel 'De dynamische geschiedenis van Veerman Heusden en het Nieuwsblad voor het Land van Heusden en Altena'. Veerman was destijds een van de grootste uitgeverijen van Nederland, mogelijk de grootste.

Bij dit gerenommeerde landelijk opererende bedrijf werkten in de loop der jaren honderden inwoners uit het Land van Heusden en Altena. Zij verdienden bij Veerman hun boterham in de handelsdrukkerij, zetterij of binderij. Of bij het door Veerman uitgegeven Nieuwsblad voor het Land van Heusden en Altena. De titel 'Veerkracht' slaat volgens de journaliste op een eigenschap van oprichter Leendert Jan Veerman, zijn opvolgers Jan Roza en Arie van der Pol en hun opvolgers Ton en Piet van der Pol. Stuk voor stuk ondernemers die met veerkracht het bedrijf leidden.

In het boek komen dus ook dertien personen aan het woord die destijds werkten bij Veerman in Heusden of in Heesbeen. "De werknemers van Veerman en de journalisten van het Nieuwsblad vormden één grote familie", concludeert Van de Merwe.