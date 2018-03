De Stuiter brengt modern toneel met knipoog naar verleden

WOUDRICHEM • Openluchttheater De Stuiter heeft weer een mooie plek gevonden voor haar jaarlijkse theaterspektakel. Deze keer is gekozen voor de Historische Stadshaven in Woudrichem. Daar wordt eind juni 'Ruben van Altena' gespeeld.

Zaterdagmorgen hebben de spelers van De Stuiter zich verzameld in de kantine van camping De Mosterdpot aan de Historische Stadshaven voor een eerste presentatie van hun nieuwe stuk. Gekozen is voor 'Ruben van Altena' en het stuk wordt al repeterend geschreven door regisseur Niek Dekker.

Inspiratie

Inspiratie voor het stuk haalt Dekker uit de film 'The Truman Show', de historie van Altena en de Historische Stadshaven waar het stuk zich af speelt. 'Ruben van Altena' wordt zo een mix van modern toneel met een knipoog naar het verleden. De speellocatie aan de haven vormt een eiland en de angst voor water speelt een grote rol in het stuk.

De regisseur sprak met historicus Cees de Gast over highlights uit de historie van Altena. "Ik wil ook voelen wat hier gebeurd is in al die eeuwen." Het thema is mede gekozen vanwege de komst van de gemeente Altena en het theaterspektakel is onderdeel van het culturele programma Altena Bruist. De Stuiter werkt daarin ook samen met de Heeren van Altena, die in juli de Slag om Altena naspelen, een middeleeuws spektakel in Almkerk.

Na de uitleg in de kantine neemt de regisseur alle spelers mee naar de scheepswerf in de Historische Haven, daar wordt het stuk straks opgevoerd. "De tribunes komen in een brede kring op de werf te staan en we gebruiken ook beeldschermen."

Schepen

Dekker heeft zelfs al plannen om enkele schepen uit de haven bij het theaterspektakel te gebruiken. Vanwege de snijdende kou blijft een eerste repetitie op het haventerrein achterwege, maar eenmaal terug in de kantine wagen enkele spelers zich toch aan een scène uit het stuk. Lida Hagenaars, Bart Timmermans en Ianus Keller hebben hun spiekbriefjes nu nog overduidelijk nodig.

Hoofdrolspeler is Bart Timmermans, hij speelt in het stuk Ruben van Altena. "De regisseur kiest de hoofdrolspeler, al repeterend en improviserend werd ik steeds meer Ruben", zo vertelt Timmermans, die al eerder hoofdrollen speelde in stukken van De Stuiter.

"Vanaf april gaan we buiten spelen en in mei moet ik de tekst onder de knie hebben. Toneel spelen is echt mijn hobby, ik ben 13 jaar geleden begonnen bij toneelgroep Entree en nu speel ik al weer jaren bij de Stuiter."

De ontvangst van het publiek voor 'Ruben van Altena' is straks eveneens in de kantine van camping De Mosterdpot aan de Historische Stadshaven, de afterparty wordt gehouden bij restaurant De Stroming. Het stuk wordt gespeeld op 21, 22, 23, 28, 29 en 30 juni, de kaartverkoop start in mei.

http://www.destuiter.nl

Hannie Visser-Kieboom