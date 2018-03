Plannen voor 25 arbeidsmigranten in Wijk en Aalburgs kantoorpand

WIJK EN AALBURG • Mogelijk worden zo'n 25 arbeidsmigranten gehuisvest in het kantoorpand aan de Veldstraat 16a in Wijk en Aalburg.

The Beef Company, eigenaar van het pand, heeft de omwonenden donderdagavond uitgenodigd om te komen luisteren naar de plannen en om met hen van de gedachten te wisslen. Ook wethouder Wijnand van der Hoeven zal daarbij aanwezig zijn.

"Wij zijn al jaren eigenaar van dat pand, maar het is ons niet gelukt om één grote of meerdere kleine huurders ervoor te vinden", zegt Patrick Burgers, directeur van The Beef Company. "Toen zijn we benaderd door een groep ondernemers en uitzendbureaus, die graag hun werknemers onderdak willen bieden."

Want de huisvesting van arbeidsmigranten is een probleem, weet Burgers. "Je kan niet als regio profiteren van dat deze mensen hun handjes laten wapperen en ze vervolgens maar in een caravan laten slapen. Je zal een keer een stap moeten zetten."

Tegelijkertijd wil niemand 'naast een Pool wonen', beschrijft Burgers. "Dat is heel menselijk. Maar dat deze werknemers onderduiken in je dorp moet je ook niet willen."

Geschikt

Het pand aan de Veldstraat is volgens hem een geschikte locatie om zo'n 25 mensen op te vangen.

"Het is aan de rand van het dorp, het gebouw ligt van de weg en er is een grote parkeerplaats. Die arbeidsmigranten komen daar 's avonds thuis van hun werk en gaan vervolgens slapen. Met de aanstelling van een beheerder willen we ervoor zorgen dat alles netjes verloopt. Wij als eigenaar willen natuurlijk ook niet dat het pand uitgewoond wordt. Nogmaals, we willen het netjes doen, want dan is iedereen blij. En is iedereen blij, dan heb je van niemand overlast."

Consensus

Hetzelfde verhaal krijgen de omwonenden donderdagavond te horen. Zo twintig huishoudens - binnen een straal van 300 meter - zijn uitgenodigd. Burgers benadrukt dat hij eerst met de gemeente en met de buurt overeenstemming wil bereiken, voordat hij de plannen doorzet. "Wij gaan geen dingen doen, voordat we daar consensus over hebben."

Om het kantoorpand geschikt te maken voor bewoning is nog wel een bestemmingsplanwijziging nodig.

Eerder deze week werd bekend dat plannen om arbeidsmigranten te huisvesten aan de Wielstraat in Veen voorlopig van de baan zijn.

Tom Oostra