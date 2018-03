Wijnand van der Hoeven op één bij ChristenUnie Altena

REGIO • Wijnand van der Hoeven is donderdag gekozen om de kieslijst van de ChristenUnie aan te voeren bij de eerste gemeenteraadsverkiezingen voor de gemeente Altena.

Van der Hoeven, op dit moment wethouder in de gemeente Aalburg, is unaniem verkozen tot lijsttrekker. Op plaats twee staat Marjan van der Meij-Schouten uit Woudrichem.

De plaatsen drie en vier worden bezet door de huidige fractievoorzitter in Woudrichem Anne Duizer en het Werkendamse raadslid Wim Holster. Raadslid en fractievoorzitter in Aalburg Cees Nieuwenhuizen uit Veen staat op de vijfde plaats. Raadslid Hennie Schermers uit Werkendam staat op plaats zes.

De plaatsen 7 tot en met 10 worden ingevuld door Caroline van Tilborg-Kant uit Rijswijk, Pieter van Dueren den Hollander (Meeuwen), Peter Boogaarts (Dussen) en Hermen Vreugdenhil (Nieuwendijk).

Caroline van Tilborg en Peter Boogaarts zijn op dit moment burgerraadslid in respectievelijk Woudrichem en Werkendam. Pieter van Dueren den Hollander is raadslid in Aalburg. Hermen Vreugdenhil is raadslid in Werkendam en daarnaast lid van Provinciale Staten van Noord-Brabant.

Ervaren en herkenbaar

"Met het vaststellen van de deze kieslijst maken de leden van onze kiesvereniging een duidelijke keus voor een ervaren, maar ook zeer herkenbare fractie met lokaal zeer betrokken mensen," zegt bestuursvoorzitter Machiel Verdoorn. "We zijn ontzettend blij dat Wijnand de lijst wil aanvoeren. Als kundig wethouder, betrokken mens en politicus laat hij zien waar de ChristenUnie voor staat."

Lijsttrekker Wijnand van der Hoeven reageert: "Het is goed om te zien dat we met zo'n mooie ervaren club aan de slag mogen gaan om het ChristenUnie-geluid te vertolken. Christelijke politiek die draait om Gods Woord, rechtvaardigheid, goede omgang met de schepping, zorg voor de naaste en oog voor de belangen en eigenheid van elk dorp. Dit mogen geen loze woorden zijn maar moeten we in de campagne maar vooral de komende vier jaar laten zien in wat we doen en de keuzes die we maken."

Twee delen

Het bestuur heeft de keuze gemaakt om het vaststellen van de kieslijst op te splitsen in twee delen. In de top 10 die nu is gepresenteerd staan de mensen die de komende vier jaar de ChristenUnie-fractie zullen vormen. De komende maanden zullen de plaatsen 11 tot en met 30 ingevuld worden met actieve en betrokken mensen uit de regio. Deze mensen zullen de komende vier jaar de fractie adviseren en voorzien van input vanuit alle kernen die Altena rijk is, aldus de partij.