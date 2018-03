Roland van Vugt lijsttrekker CDA Altena

REGIO • Statenlid Roland van Vugt (47 jaar) uit Andel is gekozen tot lijsttrekker van CDA Altena.

Sinds 2009 is Van Vugt Statenlid voor de provincie Brabant. Voorheen was hij twaalf jaar raadslid en fractievoorzitter in de gemeente Woudrichem. Van Vugt is kabinetschef/directeur stadspromotie bij de gemeente Tiel.

Uniek moment

Al sinds de jaren negentig ijvert hij voor het samengaan van de gemeenten in het Land van Heusden en Altena. "De vorming van één gemeente Altena is een uniek moment", zegt hij. "We hebben de opdracht om de gemeentegrenzen te laten vervagen en de dorpen te laten bloeien, daar gebeurt het. Belangrijk voor het CDA zijn ook de normen en waarden die wij in Altena nog kennen. Daarmee laten we zien dat de C van het CDA ons echt wat waard is."

Matthijs van Oosten (33 jaar) uit Sleeuwijk, huidig wethouder van de gemeente Werkendam staat op plaats twee.

Lijstduwer

Renze Bergsma, momenteel wethouder van de gemeente Woudrichem heeft zich beschikbaar gesteld als lijstduwer. Arno Bouman (49 jaar) uit Genderen, fractievoorzitter van het CDA in de gemeente Aalburg, bezet plaats drie.

Gerard Paans uit Werkendam en Tineke Zaal-van der Steen uit Almkerk maken de top vijf compleet.

Jeannet Schouten uit Wijk en Aalburg, Otto van Breugel uit Nieuwendijk, René Roovers uit Sleeuwijk, Hanno van Baast uit Dussen, Wendy van Ooijen uit Woudrichem, Arie Pieter Verdoorn en Wouter van Vliet uit Wijk en Aalburg zijn de andere kandidaten.

Harm-Jan van der Beek, voorzitter van CDA Altena, is content met de lijsttrekker en de kandidaten op de lijst. "Een dynamische ploeg, met een goede regionale spreiding over de dorpen. Ook alle leeftijdsgroepen zijn vertegenwoordigd: van jong tot oud en van werkend tot gepensioneerd. Tot slot bevat de kieslijst ook de deskundigheid op allerlei belangrijke beleidsterreinen, zoals gezondheid, financiën en duurzaamheid."