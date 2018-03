Voor het lekkerste Brabantse worstenbroodje moet je bij Verba zijn

SLEEUWIJK/HANK • Het lekkerste worstenbroodje van Brabant is te halen bij bakkerij Verba in Sleeuwijk. Het is een een-tweetje met keurslager De Kwant uit Hank, want die levert het gehakt voor in het broodje.