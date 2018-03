Aalburger zet minder afval aan de straat

AALBURG • De hoeveelheid restafval per inwoner van de gemeente Aalburg is vorig jaar fors gedaald.

Werd in 2016 nog 134 kilo restafval per Aalburger aan de straat gezet, in 2017 is dat 109 kilo. Daarmee is de doelstelling van het gemeentebestuur om de hoeveelheid restafval terug te brengen naar 120 kilo ruimschoots gehaald.

Een mooi resultaat, stelt het college. "Hieruit kunnen we concluderen dat de ingezette maatregelen, zoals eens in de vier weken inzamelen van restafval, het gratis aanbieden van de gft-container, het invoeren van een papiercontainer en diftar invoeren bij verzamelcontainers hun vruchten afwerpen."

Ook de totale hoeveelheid afval per inwoner van de gemeente Aalburg is afgenomen: van 434 kilo in 2016 naar 368 kilo vorig jaar.