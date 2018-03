Boom voor alle Aalburgse scholen

AALBURG • Alle scholen in de gemeente Aalburg hebben woensdag op Nationale Boomfeestdag een boom geplant op het schoolplein.

Omdat dit jaar de laatste keer is dat de gemeente Aalburg een boomfeestdag organiseert, is gekozen voor een andere aanpak. Voorheen werd met leerlingen van één school op één locatie bomen geplant.

Gedichten

In het kader van deze bijzondere boomfeestdag heeft de gemeente ook een gedichtenwedstrijd in het leven geroepen door in samenwerking met de scholen de kinderen te vragen een gedichtje te maken. Het mooiste gedicht wordt bij de boom op het schoolplein geplaatst.

De dag werd woensdag afgetrapt bij het gemeentehuis in Wijk en Aalburg. Daar werden per school vier leerlingen, onder wie de schrijvers van de winnende gedichtjes, ontvangen door de burgemeester en de wethouders.

De eerste boom werd geplant in het plantsoen nabij het gemeentehuis. Daarna zijn de leerlingen terug gegaan naar hun school om later op de dag op het schoolplein in aanwezigheid van de burgemeester of een wethouder hun eigen boom te planten.