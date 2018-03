Voor het lekkerste Brabantse worstenbroodje moet je bij Verba zijn

SLEEUWIJK/HANK • Het lekkerste worstenbroodje van Brabant is te halen bij bakkerij Verba in Sleeuwijk. Het is een een-tweetje met keurslager De Kwant uit Hank, want die levert het gehakt voor in het broodje.

Zaterdag was de finale van de wedstrijd 'Lekkerste worstenbroodje van Brabant' in Eindhoven. Maar liefst twee van de drie finalisten kwamen uit het Land van Heusden en Altena, want zowel Christiaan van de Vegt van Verba als Ron de Kwant van de keurslagerij deden mee met de wedstrijd en waren tot de laatste ronde doorgedrongen.

Veertig deelnemers

De snack van Verba won uiteindelijk, die van De Kwant werd derde. Het was de enige inzending van een slager. In totaal deden veertig professionals een gooi naar de titel. Zij kregen afgelopen najaar bezoek van een mystery shopper. "Daaruit zijn tien winkels geselecteerd", vertelt Van de Vegt. "Daar zijn de mystery shoppers begin dit jaar opnieuw geweest en zo zijn de drie finalisten gekozen."

Spannend

Die bakten zaterdag onder het toeziend oog van de jury hun worstenbroodje. "Dat blijft altijd spannend, hoe vaak je ook al worstenbroodjes gebakken hebt", lacht Van de Vegt. "Dat maakt het ook leuk om mee te doen. Het moet een uitdaging zijn, je wilt je product het liefst steeds verbeteren." Dat hij heeft gewonnen vindt hij dan ook 'supergaaf'.

Speciaal de 27 af

En de worstenbroodjes? Die vlogen maandagochtend de deur uit. "Er kwam hier net zelfs een vrachtwagenchauffeur die speciaal de A27 af is gegaan voor ons", glundert de winnaar.