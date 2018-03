Er moet meer leven komen rond Altena Regatta

REGIO • Friesland heeft zijn Elfstedentocht, Nijmegen zijn vierdaagse en Zundert zijn bloemencorso. De nieuwe gemeente Altena moet volgens het bestuur van Stichting Altena Regatta aan dat rijtje worden toegevoegd met: 'Altena heeft zijn regatta'.

De Altena Regatta komt voort uit geformuleerde icoonprojecten die in aanloop tot de fusie van de drie gemeenten tot stand zijn gekomen. Stichtingsbestuurder Yvonne Boekraad is enthousiast als ze erover vertelt. "Met de Altena Regatta kunnen we onze verbondenheid met elkaar tonen."

Altena Regatta. Wat houdt het precies in? Het ultieme doel is dat alle dorpen uit het Land van Heusden en Altena een eigen sloep bouwen, een zogenaamde St. Ayles Skiff, en er jaarlijks de Altena Regatta mee roeien. De stichting wordt financieel gesteund door de drie gemeenten, de provincie en sponsors. Het bouwen van een skiff, die als bouwpakket wordt aangeleverd, kost ongeveer vijfduizend euro. "Het is de bedoeling dat voor de helft van de kosten van de boot door de kernen zelf cofinancierders worden gevonden", licht Boekraad toe.

Trots

Met de bouw van de skiffs, het houden van de wedstrijden moet de eenheid in de nieuwe gemeente een impuls krijgen. "Het moet een gevoel van trots worden. Het gaat niet alleen om het sporten, het roeien dus, maar ook om het elkaar ontmoeten, mensen met een sociale mix de banden laten verstevigen."

Volgens Yvonne Boekraad leent de fusiegemeente zich uitstekend voor een Regatta. "Altena is een unieke gemeente met er omheen allemaal water. We zijn enorm verbonden met dat water. We kunnen met Altena Regatta onze trots tonen."

Altena Regatta wordt in de streek nog niet helemaal omarmd. Het is nog teveel onbekend maakt onbemind. Daarom was er afgelopen donderdag in multifunctioneel centrum De Werf in Woudrichem een informatieavond om meer kerndorpen over de streep te kunnen trekken. De belangstelling viel nog niet mee. De mensen die er wel waren, toonden een groot enthousiasme. Opvallend was dat er niemand uit de gemeente Aalburg aanwezig was. Oudendijk, Sleeuwijk, Werkendam, Andel en Woudrichem gaven wel acte de présence.

Boekraad: "We hebben nu vier starters. We zullen dus nog meer aan de weg moeten gaan timmeren. Meer bekendheid gaan genereren. We zijn blij dat er mensen zijn die als 'ambassadeurs' gaan optreden."

Op 6 april is er een volgende presentatie. Dan gaat de kern Oudendijk prijsgeven hoe en wanneer ze een St. Ayles Skiff gaat bouwen. De eerste Altena Regatta staat gepland in maart/ april 2019. "Dat is ons puntje aan de horizon waar we op mikken", aldus Boekraad.