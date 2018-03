SLEEUWIJK • Het Kinderdagcentrum (KDC) van Syndion in Sleeuwijk is verhuisd naar de Tienhont, vlak naast de nieuwe Brede School. Zaterdag werden de deuren officieel geopend.

"We kunnen de samenwerking met de scholen vanuit het nieuwe pand weer gaan oppakken", aldus clustermanager Elna van der Stelt van Syndion.

Op het KDC in Sleeuwijk worden zeven kinderen met een beperking opgevangen. Door hun beperking is voor deze kinderen een reguliere opvanglocatie minder geschikt.

De verhuizing was voor de begeleiding en de kinderen dan ook best een inspannende tijd. "Maar", aldus één van de begeleidsters, "het is allemaal goed gelukt en de kinderen zijn intussen weer helemaal thuis."