Provincie erkent fileprobleem Heusdense brug

HEUSDEN • De provincie Brabant erkent dat er sprake is van een fileprobleem bij de Heusdensebrug en is bereid maatregelen te nemen. Dat is het antwoord van de provincie op vragen van statenlid Roland van Vugt van het CDA.

Uit onderzoek van verkeerskundig bureau Advin, dat in opdracht van de provincie is verricht, komt naar voren dat aan beide kanten van de brug een verkeersprobleem is. De rotonde bij de Krommen Nol kan het verkeer onvoldoende snel verwerken en ook de afslag Heesbeen vormt een knelpunt. Bovendien wordt geconstateerd dat de snelheid op de weg N267 te hoog is.

De provincie is bereid om samen met de gemeente Aalburg zowel voor de korte als lange termijn maatregelen te nemen. De aanpak van de rotonde wil de provincie combineren met het geplande groot onderhoud aan de weg in 2022.

Niet tevreden

Van Vugt is blij dat de provincie de problemen erkent, maar is niet tevreden met de snelheid waarmee deze aangepakt gaan worden. Hij wijst erop dat in 2022 ook werkzaamheden starten voor de verbreding van de A27.

"Ik zou willen voorkomen dat er straks aan twee kanten van Altena aan de weg wordt gesleuteld. Altena heeft slecht vier toegangsroutes en als twee daarvan belemmerd worden door wegwerkzaamheden heb je een nieuw probleem met de bereikbaarheid."

Samen met de gemeente Aalburg pleit hij ervoor de aanpak van de rotonde te vervroegen. Statenleden Vreugdenhil (ChristenUnie/ SGP) en Schuller (VVD) steunen hem daarin en dienen het verzoek mee in.